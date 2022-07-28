Оккупанты запустили по Киевской области семь ракет.

В Киевской области в результате сегодняшних обстрелов пострадали 15 человек.

Об этом сообщил глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, благодаря реагированию украинцев на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий.

"Остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе также в Вышгородском районе. К счастью, здесь никто не пострадал", - добавил он.

Что обстреливали оккупанты

Около 5 часов утра российские войска выпустили шесть ракет типа "Калибр" по военной части в населенном пункте Лютеж Киевской области. Одна из ракет была сбита над Бучанским карьером.

В результате обстрелов одно здание было разрушено и два - повреждено.

Как сообщал УНИАН, утром прогремели взрывы не только на Киевщине, но и в Черниговской области, Николаеве и Харькове. Известно, что часть ракет выпускались с территории Беларуси.

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