Для предоставления услуг украинцам проходят выездные консульские заседания, отметила посол Украины в Штатах.

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации количество граждан Украины, которые прибыли в США, значительно увеличилось.

Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что для предоставления консульских услуг, прежде всего по паспортным и нотариальным вопросам, а также регистрации гражданства Украины происходят выездные консульские заседания.

По ее словам, с начала 2023 года украинскими консульскими учреждениями в США осуществлены уже восемь таких выездных сессий, в частности в городе Мэтьюс (штат Северная Каролина).

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"С начала года это уже третье выездное обслуживание, организованное посольством, - первое состоялось в городе Атланта (штат Джорджия), второе - в традиционно густонаселенном украинцами городе Парма (штат Огайо). За это время 627 граждан Украины воспользовались услугами консулов посольства во время выездных обслуживаний", - рассказала Маркарова.

Посол сообщила, что в течение лета 2023 года планируется осуществить обслуживание граждан в штатах Флорида (г. Майами) и Южная Каролина (г. Спартанбург).

Важные новости о США и Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Соединенных Штатах презентовали проект резолюции Конгресса "Победа Украины". В документе говорится, что победой Украины должно считаться полное возвращение под контроль Киева территорий в международно признанных границах 1991 года.

В проекте отмечается, что Палата представителей считает, что мир, принесенный украинской победой, должна обеспечить интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует неизменной политике Соединенных Штатов.

Согласно документу, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами должны обеспечить выплату Украине Российской Федерацией репарации, а мировое сообщество будет помогать в восстановлении Украины.

Авторы резолюции отмечают, что руководители РФ будут привлечены к ответственности за эту захватническую войну, а также будет установлена справедливость для жертв преступлений, совершенных Российской Федерацией во время ее вторжения.

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