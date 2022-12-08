Из-за противников ранены еще почти 20 человек, отметили в ОП.

За сутки в Украине в результате российских обстрелов погибли 11 человек, еще 17 были ранены.

Больше всего жертв в Донецкой области - 9 погибших и 15 раненых, об этом сообщает Офис президента со ссылкой на данные областных военных администраций.

Кроме того, за сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли два человека и один был ранен, а в Запорожской - один раненый.

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В конце ноября в ООН сообщали, что в украинском государстве после начала полномасштабной войны с РФ погибли по меньшей мере 6 595 мирных граждан, а еще 10 189 - были ранены.

Обстрелы Украины захватчиками - что надо знать

Противники уже не раз били по населенным пунктам Донецкой, Херсонской и Запорожской областей с различного вооружения, есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

5 декабря оккупанты осуществили по Украине массированный ракетный удар и попали в объекты энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация была в Одесской, Киевской и Винницкой областях.

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