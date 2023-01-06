Противник наступает на двух направлениях, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают наступление на Бахмут и Лиман.

Враги пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, но успеха не имеют, об этом сообщает Генеральный штаба Вооруженных сил Украины в новой сводке.

"Основные усилия противник сосредоточивает на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой.

В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, и по гражданской инфраструктуре.

При этом предупреждают, что опасность авиационных и ракетных ударов врага остается на всей территории Украины.

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Генштаб ВСУ утром 5 января отчитался, что россияне наступали на Купянском и Авдеевском направлениях, однако успеха не имели. Украинские воины в Донецкой и Луганской областях отразили атаки противника возле 16 населенных пунктов.

Стоит отметить, что ожесточенные бои на Донбассе продолжаются уже не один месяц, настоящей крепостью наших воинов стал город Бахмут. На Бахмутском направлении враг несет очень серьезные потери.

Общие потери РФ в Украине на 5 января составили примерно 109 тысяч 720 захватчиков.

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