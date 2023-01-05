Противники продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.

За сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов на Донбассе.

Враг пытался наступать на двух направлениях, но не имел успехов, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в свежей сводке.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что вражеские атаки отражены в районах населенных пунктов Площанка и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Выемка, Бахмут, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Северное, Победа, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка, Веселое и Марьинка в Донецкой.

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Вечером 4 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском.

Стоит отметить, что за Бахмут уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, противник несет очень серьезные потери. Город стал настоящей крепостью наших воинов.

На нашей земле по состоянию на 4 января ликвидированы около 108 910 захватчиков.

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