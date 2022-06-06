На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на инженерном оборудовании оборонительных рубежей, отметили в Генштабе армии Украины.

На Южнобугском направлении российские оккупанты пытаются удержать позиции и готовятся к активизации боевых действий.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Так, на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществлял обстрелы с применением артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Богоявленка, Владимировка, Малиновка и Щербаки.

"На Южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и инженерном оборудовании оборонительных рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий", - говорится в сводке.

Отмечается, что для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций украинских войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

Напомним, российские войска вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Власти России не объявляла Украине войну, а назвала действия своих сил "спецоперацией", в том числе для "демилитаризации" граждан нашей страны.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и жилье гражданских. Позже противник попытался наступать на востоке украинского государства. По официальным данным, из-за действий оккупационных сил только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

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