Контрнаступление Украины на юге прогрессирует.

Вооруженным силам удалось затормозить продвижение оккупантов на Донбассе, хотя российская армия ежедневно делает 40-50 тысяч выстрелов из артиллерии различного калибра.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

"Война перешла в четвертую стадию. Россия завезла в Украину максимальное количество техники и людей. Они ведут артиллерийскую войну, которую хотят продлить до зимы", – сказал он.

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Подоляк отмечает, что Россия пытается истощить Европу дефицитом энергоносителей, чтобы она устала от помощи Украине.

Советник руководителя Офиса президента также отметил, что "контрнаступление Украины на юге прогрессирует".

"Мы пытаемся эффективно уничтожить логистику и управленческие позиции россиян. Наша цель – усложнить их поставки и заставить отступить до наступления зимы", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что для получения преимущества на поле боя Украине нужно современное вооружение, в частности системы противовоздушной обороны, за которыми украинская власть обращается к правительствам иностранных государств.

"Противоракетный потенциал очень важен, потому что Россия атакует крылатыми ракетами жилые районы", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, кроме оружия, нужна помощь украинской экономике, которую Россия попыталась разрушить, разбомбив заводы, порты и сельскохозяйственные предприятия.

Как сообщал УНИАН, оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину повреждены частные дома и производственные здания предприятия.