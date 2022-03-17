Он назвал полностью лживыми и пропагандистскими тезиса РФ о том, что она якобы не уничтожает жилые кварталы, не бомбит города, а среди мирного населения жертв нет.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что правда о действиях РФ заключается в тысячах уничтоженных городов, домов и людей.

Об этом он сообщил в Twitter.

Подоляк отметил, что РФ стремится убедить мир в том, что она не уничтожает жилые кварталы, не бомбит города, а среди мирного населения жертв нет.

"Это новые полностью лживые пропагандистские тезисы. Правда в тысячах уничтоженных городов, домов и людей. Правда в гуманитарных катастрофах, устроенных РФ", - подчеркнул советник главы ОП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Подоляк предположил, что на согласование спорных моментов при разработке мирного соглашения между Украиной и РФ понадобится от нескольких дней до полутора недель.

Одним из ключевых аспектов мирного соглашения, в разработке которого принимают опосредованное участие также и наши партнеры, в том числе Польша, является немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины по конкретному, юридически выверенному плану. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, который подробно описывает порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России – инновационная формула, которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе.

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