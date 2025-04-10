По информации командира из 72-й ОМБр, россияне уже перебросили на направление Покровска часть войск из Курщины, и ожидается их дальнейшее наращивание.

На Покровском направлении после многомесячной паузы РФ возобновила активное применение бронетехники. Об этом в эфире Киев24 сообщил командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Назаренко.

По словам военного, бригада на этом направлении держит оборону уже более 2 месяцев. Назаренко отметил, что активизируясь на других направлениях враг не потерял приоритетность Покровского - осуществляет ежедневные попытки штурмов, но несет огромные потери как в живой силе, так и в технике. Его продвижение за эти два месяца минимальные.

"Как только мы вернулись на направление, враг применял только живую силу. Россияне надеялись только за счет нее продвигаться дальше и вообще не применяли здесь бронированную технику несколько месяцев. Когда мы дали достойный отпор в течение месяца, противник начал применять легкобронированную технику и потом уже танки. Только за последние две недели противник применил более 20 танков на нашем направлении. И около 20 танков противник потерял. То есть мы их уничтожали на поле боя. Поэтому я бы сказал, что на нашем направлении танки достаточно активно начали применять в течение последней недели-двух", - рассказал Назаренко.

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По его информации, в частности вчера и позавчера противник в очередной раз применял бронированную, легкобронированную технику чтобы достичь успеха.

"Но противника гоним в спину. Уже уничтожено несколько бригад противника. И россияне уже новые силы применяют на нашем направлении, чтобы достичь цели. А их цель на нашем направлении непосредственно - это дойти до границы Днепропетровской области. Враг несет огромные потери", - сказал командир из 72-й ОМБр.

Он отметил, что россияне уже перебросили часть войск с Курщины на направление Покровска и активно их применяют.

"И мы понимаем, что противник еще будет наращивать силы. Мы делаем все, чтобы дать противнику достойный отпор и сделать так, чтобы все задействованные его резервы были уничтожены и локализованы", - добавил военный.

По словам Назаренко, на направлении противник широко применяет и дроны с оптоволокном.

"Но мы работаем над тем, чтобы нивелировать данный аспект и выйти в паритет. По другим средствам мы минимум в паритете, а то и превосходим противника в наших способностях и методах применения. Потому что только например наш батальон в течение недели наносит противнику [потерь] двухсотыми/трехсотыми более 100 единиц живой силы и бронированной техники 15-20 единиц еженедельно мы обезвреживаем", - подчеркнул он.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, в марте военный обозреватель Денис Попович отмечал, что ситуация на Покровском направлении в Донецкой области для врага ухудшилась - украинским подразделениям удалось остановить наступление россиян и перейти к контратакам.

Старший офицер отделения коммуникации 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак на днях рассказал, что армия оккупантов не оставляет попыток захватить Покровск в Донецкой области, хотя и продвижение ее на этом направлении остановлено.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 9 апреля интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сказал, что в течение последних нескольких дней Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.

По словам главкома, Россия продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата украинской территории. В частности РФ стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей.

Как отметил Сырский, уже началось наступление России на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский.

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