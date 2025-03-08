Силы обороны Украины освобождают важные населенные пункты на Покровском направлении, отметил обозреватель.

На Покровском направлении в Донецкой области украинским подразделениям удалось остановить наступление россиян и перейти к контратакам. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 канала.

"Ситуация на Покровском направлении для врага ухудшилась. Там Силы обороны остановили наступление врага, контратакуют. Враг пытается восстановить положение, но это для них пока что не является удачным. Мы понемногу освобождаем там населенные пункты, которые являются важными, отодвигаем это вклинивание врага", - отметил эксперт.

По его словам, россияне в районе Покровска истощились, их продвижение остановлено.

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Командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" уточнил, что россияне на Покровском направлении истощены пехотой, однако их разведка, артиллерия, авиация и ударные дроны работают 24/7.

"Кроме фронтовой линии, авиация отрабатывает и наши тылы, поэтому бдительность терять не стоит", - предупредил боец.

Россия готовится к новому наступлению - что сообщалось

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что Россия готовится к весенне-летнему наступлению:

"Мы должны понимать, что враг сейчас закладывает основы следующего весенне-летнего наступления на территории нашей страны. Надеяться на то, что Путин готов уступить свои амбиции, пожалуй, не стоит. Абсолютно четкая артикуляция всех руководителей Кремля не оставляет никаких сомнений".

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