Виталий Саенко

В то же время в январе-феврале российские захватчики понесли большие потери на Покровском направлении и сейчас силы оккупантов стали меньше.

Российские оккупационные войска возобновляют попытки по улучшению положения возле Покровска в Донецкой области. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор ВСУ Виктор Трегубов сказал в эфире марафона "Единые новости".

Спикер отметил, что под Покровском россияне понесли большие потери при попытке наступления в течение января и февраля.

"И на самом деле, продвижение у них на этом направлении, в принципе, было очень небольшим, а если его сопоставить с потерями, то абсолютно незначительным", - сказал Трегубов.

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Он напомнил, что российским захватчикам удалось выйти на юг города и оккупанты пытались взять город в полукольцо, перерезать трассы к западу от города, но им этого не удалось, потому что украинцы их не только остановили, но и удачно осуществили несколько контратак.

"Результатом чего стали очень большие потери у россиян. Почему так произошло? Потому что, украинцы сумели наладить эффективное взаимодействие между дронами и пехотой, выстроить эффективную защитную систему, в первую очередь, основанную на БПЛА", - сказал Трегубов.

Также спикер рассказал о дальнейших перспективах на Покровском направлении.

"Россияне сильно выдохлись в течение двух месяцев. На первые десять дней марта они взяли определенную паузу. В течение этой паузы очень резко упало количество боестолкновений на этом направлении, но потом оно снова пошло вверх. Это означает, что россияне просто восстановились и сейчас возобновляют свои попытки, так или иначе, улучшить свое тактическое положение возле города Покровск. При этом интенсивность не достигла тех уровней, какой она была в феврале, просто потому, что россиян физически меньше и техники у них меньше", - подчеркнул Трегубов.

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Он отметил, что украинские защитники, которые воюют возле Покровска и Мирнограда, говорят, что россиян стало меньше. Это свидетельствует о том, что россияне просто под Покровском понесли большие потери. В то же время, стратегические планы россияне контролировать Донецкую область не изменились, но им этого реализовать не удается.

Ситуация возле Покровска - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце 2024 года россияне достигли пригородов города Покровск и там они столкнулись с "настоящей стеной украинских беспилотников". В конце февраля российское наступление на Покровск продолжало затягиваться.

В то же время, ВСУ перешли к определенным контратакам. Силы обороны даже понемногу начали освобождать некоторые населенные пункты.

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