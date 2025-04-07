Враг на Покровском направлении не продвигается, однако штурмы не прекращаются.

Российская армия не оставляет попыток захватить Покровск в Донецкой области, хотя и продвижение ее на этом направлении остановлено. Об этом рассказал старший офицер отделения коммуникации 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак "Громадському радіо".

По его словам, ситуация там остается тяжелой, вражеские штурмы и обстрелы продолжаются каждый день.

"Но благодаря слаженным действиям нашей бригады удалось остановить продвижение врага. Он продолжает штурмовать, но успеха не имеет", - сообщил военный.

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Он отметил, что во время штурмов российские войска применяют тактику пехотных групп, то есть бронированную технику используют достаточно редко. Зато штурмуют на автомобильной технике, иногда на мотоциклах, квадроциклах, а однажды, говорит Мишак, был даже штурм на электросамокатах.

"Эти штурмы не останавливаются. Они, возможно, имеют меньшую интенсивность, чем в январе, в конце 2024 года. То есть нельзя сказать, что враг отказывается от своих планов по захвату Покровска", - подчеркнул офицер.

Он добавил, что Покровск важен для врага "в плане пропаганды":

"Это Донецкая область, которую они уже давно вписали в свою Конституцию, и они будут пытаться захватить ее полностью".

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, тотальное преимущество РФ на фронте - в прошлом. Он привел пример Покровска, до которого россияне дошли, но "уже иначе как в бинокль" его не видят. Торецк, по его словам, какое-то время был российским тылом, а сейчас в нем снова "ожесточенные бои". На Купянском направлении также начались локальные наступательные действия Сил обороны. В то же время Дикий отметил, что еще рано говорить о том, что Украина начинает побеждать в этой войне.

Также эксперт Алексей Гетьман недавно отмечал, что на сегодня линия фронта в Украине фактически стабилизирована. "Наши продвижения, или продвижения россиян, они могут быть на любом участке. Но они считаются километрами. Конечно, это наши территории. Но если посмотреть на линию фронта, то она фактически стабилизирована. Это позитив. Ведь мы много говорили, что для того, чтобы начинать наши наступательные действия - в первую очередь надо стабилизировать линию фронта и не давать врагу продвинуться", - сказал Гетьман.

Также, по информации британской разведки, продвижение российских оккупационных сил в Украине значительно замедлилось, а "территориальные завоевания" сократились в первом квартале 2025 года. Согласно ее данным, в марте 2025 года российские войска захватили около 143 кв. км украинской территории, тогда как в ноябре 2024-го РФ оккупировала более 700 кв. км.

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