Парламент страны решил проголосовать более мягкую резолюцию с обтекаемыми формулировками.

Парламент Словении отказался рассматривать резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает Euractiv.

Проект резолюции предложили оппозиционные депутаты, но его отклонили еще на стадии рассмотрения в парламентском комитете.

Вместо резолюции комитет предложил вынести на голосование проект постановления, предложенного правящей коалицией. В нем содержатся общие заявления об осуждении российского вторжения в Украину, призывы к расследованию военных преступлений, а также призывы к правительству продолжить помогать Киеву.

Видео дня

В правящей коалиции пояснили свое решение тем, что включение России в список стран, поддерживающих терроризм, будет равносильно наказанию всего российского народа.

В словенском МИДе и вовсе заявили, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве нет официального списка стран, поддерживающих терроризм и сослались на пример США, где не стали принимать такую резолюцию, даже имея официальный список стран-спонсоров терроризма.

Признание РФ спонсором терроризма

В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский обратился к международному сообществу с призывом признать РФ спонсором терроризма.

В ноябре такое решение было принято на уровне Европарламента. В резолюции указано, что оккупанты осуществляют "неизбирательные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру", совершают казни, пытки, изнасилования.

Решение о признании РФ спонсором терроризма было принято и на уровне отдельных стран ЕС. В частности такие резолюции были приняты парламентами Польши, Латвии, Нидерландов, Словакии, Чехии, Эстонии и др.

Вас также могут заинтересовать новости: