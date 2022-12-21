Белый дом выбрал более мягкую формулировку для осуждения РФ, что вызвало критику.

Конгресс США готовится признать Россию "государством-агрессором" вместо "государства-спонсора терроризма", на чем настаивает Украина. Об этом пишет издание The Hill.

Признав Россию "государством-агрессором", Конгресс даст президенту США дополнительные полномочия для введения санкций против российских чиновников. Однако это не та формулировка, на которой настаивал официальный Киев, говорят в Конгрессе.

В администрации Байдена отвергли украинскую идею, поскольку считают, что статус "государства – спонсора терроризма" будет препятствовать любым дипломатическим усилиям по прекращению войны.

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"Зеленский запросил статус государства – спонсора терроризма, а вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого", — заявил изданию помощник одного из конгрессменов.

По его мнению, присвоение РФ статуса "государства-агрессора" является "непродуманной пиар-мерой", которая не поможет Украине и не накажет Россию.

Проект этого закона в частности наделяет президента США правом вводить санкции в отношении любого человека, причастного к "преступлению агрессии". Однако критики документа напоминают, что администрация Байдена и так уже наложила санкции на Владимира Путина и большинство российских топ-чиновников, поэтому новый закон является излишним.

Ряд общественных организаций США, поддерживающих Украину, в совместном заявлении выступили против закона о государстве-агрессоре.

"Это новое предлагаемое назначение не изменит действий России, не завладеет российскими государственными активами и не приведет к осмысленному привлечению к ответственности российского правительства", — говорится в заявлении.

Украинские официальные лица в комментарии журналистам отметили, что признание РФ государством-агрессором не отвечает запросам Киева о признании России террористическим государством. Тем не менее, Украина поддерживает эту меру, поскольку она определяет Россию, как "осуществляющую террористические акты".

Признание России спонсором терроризма

В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джо Байдену с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма". Однако до сих пор такое решение принято не было.

Американские официальные лица уверяют, что присвоении России такого статуса может навредить мирному урегулированию и решению чисто гуманитарных задач в рамках идущей войны.

На этом фоне ряд государств Европы на уровне своих парламентов признали Россию спонсором терроризма. Такое же решение принял Европарламент.

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