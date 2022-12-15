Он призвал международное сообщество разработать механизм выплаты военных репараций Украине.

Сейм Польши признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры.

Соответствующее постановление было принято 14 декабря. В документе говорится, что Россия систематически нарушает права человека, международное право и Устав ОООН, а также ряд других обязательств.

Кроме того, РФ нападает на территории других стран, совершает военные преступления и геноцид, а также осуществляет враждебную экономическую деятельность, в частности в области энергетики.

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"Россия несет прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за крушение рейса ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которого на борту погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента", - говорится в постановлении.

В Сейме отметили, что Россия продолжает "скотскую и незаконную агрессию против Украины". Они осудили акт международного пиратства, который совершила Россия, заблокировав украинские порты и парализовав морское сообщение на ведущих к ним путях без объявления войны.

"Российские военные проводят теракты по всей территории захваченной страны, в результате которых погибли тысячи людей, в том числе много детей. Российская Федерация и ее вооруженные структуры и формирования совершают акты террора против объектов гражданской инфраструктуры, массовые расстрелы и похищения людей, сексуальное насилие и пытки, отрыв детей от семей с целью их русификации, массовые депортации населения, принудительный призыв граждан Украины в российские вооруженные силы и кражи имущества. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", - отметили депутаты.

Сейм также призвал международное сообщество разработать механизм выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и лицам, понесшим потери в связи с войной.

Признание России спонсором терроризма

Как сообщал УНИАН, осенью Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим.

Аналогичное решение приняла Парламентская ассамблея НАТО, призвав создать специальный Международный трибунал для расследования преступлений Российской Федерации.

23 ноября Европпарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

Как известно, в начале декабря Польский Сейм не смог принять резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм. Решение не было принято из-за внесения поправки о гибели президента Польши Леха Качиньского.

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