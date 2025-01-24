Россия хочет, чтобы НАТО отменило свое решение 16-летней давности.

Полный запрет на членство Украины в НАТО является ключевым требованием России для прекращения войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет российский "Интерфакс".

"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту в Украине, это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого альянса", - сказал чиновник.

По словам Грушко, решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году об обещании принять Украину и Грузию в состав альянса когда-то в будущем, было "катастрофическим для европейской безопасности".

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"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее", - сказал российский чиновник.

Перспективы членства Украины в НАТО

Как писал УНИАН, спецпредставитель президента США Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон пустит под "пилу" любую инициативу по привлечению Украины в НАТО, пока европейские страны недостаточно тратят на собственную оборону.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО будет самым дешевым вариантом западных гарантий для Киева после войны. Он подчеркнул, что Украине недостаточно просто "бумажки" в качестве гарантий безопасности.

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