Москве не давали слова по поводу движения Украины в НАТО, говорят в МИДе.

Россия не имеет права голоса в вопросах возможного членства Украины в НАТО. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, комментируя требование РФ запретить Украине вступление в Альянс.

"Ой, ну вот, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу. Россия ведет захватническую войну в Европе. Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах", - подчеркнул Тихий.

Спикер добавил, что "архитектура европейской безопасности построена на защите от России".

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Российский ультиматум Западу

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что полный запрет на членство Украины в НАТО является ключевым требованием России для прекращения войны. По утверждению представителя страны-агрессора, решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года относительно обещания принять Украину и Грузию в состав альянса когда-то в будущем, было "катастрофическим для европейской безопасности".

Перед тем спецпредставитель президента США Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон заблокирует все попытки привлечь Украину в Альянс, пока европейские страны не увеличат собственные расходы на оборону.

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