Российские военные продолжают использовать самодельные взрывные устройства против украинцев

Российские военные продолжают атаковать объекты инфраструктуры в Украине, когда есть высокий риск сопутствующего ущерба гражданским лицам.

Об этом сообщается в сводке британской разведки, которую публикует Минобороны Великобритании.

Там отмечают, что после ухода войск России с севера Украины появляются свидетельства "несоразмерных нападений на мирных жителей".

"В том числе массовые захоронения, использование заложников в качестве живого щита со смертельным исходом и минирование объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские силы продолжают использовать самодельные взрывные устройства против украинцев - для снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.

"Российские силы также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском сопутствующего ущерба гражданским лицам, в том числе резервуар с азотной кислотой в Рубежном", - отмечают в ведомстве.

Как писал УНИАН, после огласки массовых убийств мирного населения в Буче, россияне получили приказ уничтожить тела мертвых горожан в Мариуполе. Для этого заработали российские мобильные крематории, извещал Мариупольский горсовет.

Кроме этого, отступая российские оккупанты минируют наши территории, здания, свою оставленную технику, тела погибших граждан, чтобы спровоцировать еще больше жертв.

В частности, в Буче российские захватнические войска в квартирах, где находили украинскую символику, оставляли мины-растяжки. В Бородянке массовое минирование мешает военным и правоохранителям проверить информацию о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами.

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