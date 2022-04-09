Глава ОВА призвал местных жителей не выходить из укрытий, а находящихся в помещении закрыть двери и окна.

Возле Рубежного Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Снова химическая атака. Возле Рубежнойго орки снова попали в цистерну с азотной кислотой", - отметил он.

Гайдай призвал местных жителей не выходить из укрытий, а находящихся в помещении закрыть двери и окна.

Он напомнил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые оболочки.

"Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором", - добавил глава ОВА.

По его словам, при местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

"При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя в нее питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", - уточнил Гайдай.

Отметим, что согласно данным погодных сервисов, как и в прошлый раз ветер гонит опасные испарения в сторону России.

Чем опасна азотная кислота для человека

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте влажные маски для лица.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Рубежном Луганской области российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой. Людям советовали не выходить из укрытий, закрыть двери и окна.

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