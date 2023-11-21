Подавляющее большинство погибших - на подконтрольной Украине территории.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН зафиксировала не менее 10 тысяч случаев гибели гражданских лиц, в том числе более 560 детей. Также подтверждено более 18 500 случаев ранения гражданских лиц, сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Рубеж в 10 тысяч погибших гражданских был преодолен 15 ноября, когда российская ракета попала в четырехэтажный жилой дом в городе Селидово Донецкой области, убив четырех гражданских лиц.

"Десять тысяч погибших гражданских лиц - это мрачная веха для Украины. Война Российской Федерации против Украины продолжается уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых не представить", – отметила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

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Наблюдатели ООН отмечают, что цифра в 10 тысяч погибших – это лишь те случаи, которые были верифицированы согласно собственной методологии ООН. Таким образом, фактическое число погибших может быть значительно выше, поскольку проверка каждого такого случая требует времени.

Также отмечается, что подавляющее большинство подтвержденных случаев (86% от общего количества) – произошли на территории, подконтрольной правительству Украины. И в большинстве случаев это является результатом применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения - артиллерийских снарядов, кассетных боеприпасов, ракет и барражирующих боеприпасов.

"За последние три месяца почти половина случаев гибели и ранения гражданских лиц произошла вдали от линии фронта. Можно констатировать, что в Украине сейчас нет полностью безопасных мест", – отметила госпожа Белль.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Россия накапливает запасы крылатых ракет перед началом зимы. По мнению экспертов британской разведки, россияне намерены повторить прошлогоднюю кампанию по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины.

В то же время на фронте российские оккупанты продолжают штурмовать посадки и изрытые поля возле Авдеевки. Ежедневно украинские защитники уничтожают большинство из них, но россиян становится все больше. Издание The Wall Street Journal пишет, что истощенные украинские подразделения не могут перебить их всех.

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