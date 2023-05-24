Они погибают в том числе из-за отсутствия доступа к лекарствам или ограничений в передвижении.

Около трети жертв в первый год войны России в Украине приходится на людей страше 60 лет, которые погибли в том числе из-за отсутствия доступа к лекарствам или невозможности добраться до безопасного места.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет ООН, около трети гражданских лиц, убитых в первый год войны, или 1346 из 4187 задокументированных жертв, были старше 60 лет. При этом, по данным ООН, в число жертв входят только лица, чей возраст известен, а реальное число жертв намного выше.

При этом отмечается, что многие из этих людей не могли спастись из-за ограниченной подвижности, а также из-за того, что хуже переносят плен.

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Так, в одном из инцидентов в селе Ягидное Черниговской области в марте 2022 года 10 пожилых людей погибли вследствие того, что российские войска заперли их на несколько недель в школьном подвале

Также в ООН привели пример пожилой женщины с ампутированной ногой, которая сгорела заживо, когда ее дом загорелся после обстрела.

Кроме того, пожилые люди также страдают из-за отсутствия лекарств. Так, в прошлом году в Херсоне пожилые люди с диабетом умирали из-за невозможности получить лекарства, поскольку российские оккупанты ограничили пропуск через КПП.

Также, по свидетельствам ООН, пожилые люди особенно сильно страдали от перебоев в подаче электроэнергии из-за российских атак на критически важную инфраструктуру с октября 2022 года, из-за которых "многие оказались в ловушке в своих квартирах наверху, когда у них сломались лифты".

Также многих пожилых людей не удалось эвакуировать из-за их невозможности свободно передвигаться. Их иногда эвакуировали на тачках, потому что не было времени забрать их приспособления для передвижения.

Кроме того, утверждает ООН, многие пожилые люди по обе стороны фронта не могут получить свои пенсии из-за проблем с почтовыми и банковскими сервисами.

Жертвы войны в Украине

Ранее в Нацполиции сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начато 70 уголовных производств по фактам совершения российскими оккупантами сексуального насилия. Это касается по крайней мере 79 пострадавших, самой старшей из них - 82 года, самому младшему - 4 года.

В предыдущем докладе ООН оценила стоимость восстановления Украины после войны по крайней мере в 411 миллиардов долларов.

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