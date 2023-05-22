Самому маленькому пострадавшему от действий оккупантов ребенку - всего 4 года.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину следователями Национальной полиции начато 70 уголовных производств по фактам совершения российскими военными сексуального насилия, связанного с войной, в отношении по меньшей мере 79 пострадавших. Среди жертв – женщины, мужчины и дети.

Такие цифры обнародовал вр.и.о. главы Национальной полиции Украины Иван Выгивский на своей странице в Facebook.

Зафиксированные преступления совершены на территории:

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Херсонской области – 40;

Киевской – 19;

Донецкой – 6;

Харьковской-6;

Запорожской – 5;

Луганской – 2;

Черниговской-1.

"Самой старшей пострадавшей от сексуального насилия совершенного военными РФ – 82 года. 13 уголовных производств начаты по фактам совершения военными РФ сексуального насилия в отношении детей. В 8 уголовных производствах пострадавшие дети установлены, самому младшему из них 4 года", – отметил Выгивский.

Он подчеркнул, что сексуальное насилие во время войны – это преступление без срока давности. Оно является одним из самых травматичных для пострадавших, поэтому часто такие преступления долго остаются латентными.

По информации Выгивского, полицейские максимально задействованы в отработке деоккупированных территорий. С целью выявления и фиксации половых преступлений на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей создано 8 специализированных полицейских мобильных групп.

Глава Нацполиции отметил, что преступления СНВК (сексуальное насилие во время конфликта) — это нарушение норм международного гуманитарного права, Женевских конвенций. Законодательством Украины сексуальное насилие в условиях войны определено преступлением против мира, безопасности человечества, международного правопорядка и квалифицируется по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Преступления, предусмотренные статьей 438 Уголовного кодекса Украины, не являются преступлениями частного обвинения (в отличие от ст. 152 Уголовного кодекса "Изнасилование").

Сексуальное насилие со стороны военных РФ

Начальница специализированного управления офиса генпрокурора Ирина Диденко рассказала, что в Украине за более чем год полномасштабной войны подтверждено 187 случаев сексуального насилия со стороны военных РФ в отношении украинцев. Она подчеркнула, что это речь идет исключительно о пострадавших, которые готовы свидетельствовать. По ее информации, в контексте упомянутой статистики жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов стали 51 представитель мужского пола.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия использует сексуальное насилие как оружие войны.

Летом прошлого года в Гааге состоялась встреча генпрокурора – в то время Ирины Венедиктовой – со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилой Паттен, во время которой обсудили создание в ООН команды экспертов для помощи в расследовании сексуального насилия как оружия войны России в Украине.

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