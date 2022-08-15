Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Только за вчера оккупанты убили трех мирных жителей Донетчины, а еще 13 человек получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 14 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Соледаре и Марьинке. Еще 13 человек получили ранения", - написал он. При этом отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях украинские военные сдержали вражеские штурмы и заставили противника отойти.

Ночью по городу Никополь и Никопольскому району российские оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов системы "Град".

Также российские оккупанты в 2: 50 обстреляли Слободской район Харькова.

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