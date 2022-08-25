Человеческих потерь нет.

Российские оккупанты сейчас обстреляли три громады в Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В Эсманьской громаде, отметил он, после 10:00 было зафиксировано 7 прилетов из миномета и около 15:00 - четыре прилета из ствольной артиллерии.

"Зноб-Новгородская громада: в полдень - 5 минометных взрывов. Белопольськая громада: после 18:40 - минометный обстрел, 16 приходов", - констатировал Живицкий.

Человеческих потерь и разрушений нет, добавил он.

Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области возросло до 22 человек.

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