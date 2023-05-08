Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов", есть попадание в Харьковском районе.

Сегодня вечером, 8 мая, российские оккупанты обстреляли Харьков и область. Захватчики били ракетами С-300.

"По предварительной информации, оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадание в Харьковском районе", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, сейчас на местах работают экстренные службы. Также Синегубов добавил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Следует отметить, что вечером, 8 мая, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Также известно о взрывах в Днепре.

Ситуция в Харьковской области по состоянию на 8 мая - последние новости

Утром 8 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли авиационные и ракетные удары по области. При этом под артиллерийские и минометные обстрелы попали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В результате ударов ранений получили семь гражданских людей, трое из которых получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

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