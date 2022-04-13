Переброску вооружения удалось зафиксировать в Луганской области.

Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Донбассе. В Луганскую область захватчики завезли зенитно-ракетные комплексы.

Видео появилось в сети.

Жители Луганщины зафиксировали перемещение зенитно-ракетных комплексов С-300, а также "Панцирь".

На кадрах видно движение нескольких таких комплексов. Конкретная локация неизвестна.

Наступление РФ на Донбасс: что известно

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои. Именно они и определят судьбу следующей фазы войны.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Президентов Украины и России могут произойти после боевого столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу. Эксперты и разведчики подтверждали, что РФ готовит масштабное наступление на Донбасс, а глава Луганской области Сергей Гайдай призывает людей быстрее эвакуироваться в безопасное место.

После этого Арестович заявил, что Россия уже начала наступление на Донбасс идет первый этап. Оккупанты будут пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга, считает советник главы ОП.

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