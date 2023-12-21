Сообщается, что россияне для снаряжения своих управляемых авиабомб теперь используют сложный навигационный контроллер.

Российский ВПК смог усложнить и усовершенствовать блок электроники в управляемых авиабомбах (КАБ), которыми РФ регулярно атакует Украину.

"Россияне для снаряжения своих управляемых авиабомб теперь используют не только модуль навигации "Комета-М", также применимый на БПЛА, но и сложный навигационный контроллер СМАРТ", - пишет Defense Express.

Со ссылкой на исследование британской исследовательской группы Conflict Armament Research отмечается, что для питания электроники на бомбах установлены сразу две батареи, для управления элеронами бомбы используются сразу два сервопривода, а для раскрытия крыльев модуля УМПК теперь служит пиропатрон. И якобы данная модернизация КАБов позволило россиянам "на целых 35-40 километров" увеличить их дальность поражения целей.

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"Маркировка на электронике из проанализированной бомбы показывает, что эти комплектующие были изготовлены в июле 2023 года. При этом рашисты буквально затерли все возможные следы, которые могли бы указывать на то, откуда были взяты те или иные электронные компоненты", - говорится в публикации.

РФ объявила о модернизации почти всех Ту-22М3 - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, что в России заявили о планах модернизировать почти все бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, в частности, поставив на них штанги дозаправки, которые дают полет на несколько часов.

Заявлено, что модернизация Ту-22М3М будет проводиться на базе тех же Ту-22М3, и от своего базового варианта этот самолет должен отличаться только двумя вещами.

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