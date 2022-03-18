24 февраля 2022 года Российская Федерация развязала полномасштабную войну на территории Украины, отправив своих солдат на верную смерть.
ВСУ героически дают отпор оккупантам, уничтожая их технику, ликвидируя "элиту" российской армии и остальных оккупантов, которые пытаются захватить Украину.
Так, с начала войны армия РФ несет большие потери как личного состава, так и техники. Впрочем, некоторые захватчики настолько бояться ВСУ, что сами готовы бросить свою военную технику. Момент побега оккупантов попал на видео, которое быстро распространилось в сети.
Напомним, потери России в войне с Украиной достигли 14,2 тысячи военных. Кроме того, враг остался без 450 танков, почти 1,5 тыс. боевых бронированных машин, 93 самолетов и 112 вертолетов.