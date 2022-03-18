Видео быстро распространилось по сети.

24 февраля 2022 года Российская Федерация развязала полномасштабную войну на территории Украины, отправив своих солдат на верную смерть.

ВСУ героически дают отпор оккупантам, уничтожая их технику, ликвидируя "элиту" российской армии и остальных оккупантов, которые пытаются захватить Украину.

Так, с начала войны армия РФ несет большие потери как личного состава, так и техники. Впрочем, некоторые захватчики настолько бояться ВСУ, что сами готовы бросить свою военную технику. Момент побега оккупантов попал на видео, которое быстро распространилось в сети.

Напомним, потери России в войне с Украиной достигли 14,2 тысячи военных. Кроме того, враг остался без 450 танков, почти 1,5 тыс. боевых бронированных машин, 93 самолетов и 112 вертолетов.

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