Ликвидированы 3 артиллерийские системы противника.

Объединенные силы в течение суток успешно отбили 7 вражеских атак и нанесли потери российским оккупантам.

Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил, информируя о ситуации на Донецком и Луганском направлениях.

"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что российские оккупационные войска готовятся окружить силы операции Объединенных сил и захватить Харьков.

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