Объединенные силы в течение суток успешно отбили 7 вражеских атак и нанесли потери российским оккупантам.
Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил, информируя о ситуации на Донецком и Луганском направлениях.
"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
Ранее в Министерстве обороны заявили, что российские оккупационные войска готовятся окружить силы операции Объединенных сил и захватить Харьков.