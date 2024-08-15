Больше всего враг штурмует позиции ВСУ в Донецкой области.

Российско-украинская война продолжается и в течение суток российские оккупанты 165 раз пытались прорвать оборону Украины, сообщает Генштаб.

В частности, четыре атаки враг провел на Харьковском направлении - в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок. Еще девять раз враг штурмовал на Купянском направлении - возле Синьковки, Петропавловки и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов и Макеевки. Активным остается Северское направление, где украинские защитники отбивали 25 штурмов российских захватчиков у Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

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Пять раз оккупанты атаковали на Краматорском направлении - возле Часового Яра и Андреевки. А на Торецком направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанное, Скучное, Яснобродовка и Птичье. Сообщается, что наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Восемь атак Силы обороны отбили возле Красногоровки, Константиновки и Георгиевки на Кураховском направлении. Еще семь - на Времовском неподалеку Водяного и Угледара.

Тем временем на Ореховском направленииоккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки - всего россияне провели три штурма. Еще семь штурмов оккупанты провели на Приднепровском направлении.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам и позициям украинских подразделений. Так, за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных ударов, 58 авиаударов, в частности, сбросил 71 КАБ. Кроме этого, совершил 4365 обстрелов, из них 135 - из реактивных систем залпового огня.

Зато авиация Сил обороны продолжает наносить ощутимые потери оккупантам. За вчера украинские защитники нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и пункту управления, а также поразили четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

Российско-украинская война: другие важные новости

За прошедшие сутки было "отминусовано" более тысячи захватчиков и десятки единиц вражеской техники.

По данным аналитиков из Института изучения войны, за последние двое суток Силы обороны Украины имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов в Курской области.

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