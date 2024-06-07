Аналитик задался вопросом, куда делся "Ураган" и почему на фото – автомат.

Российские оккупанты обнародовали видео и фото, демонтируя дрон, который разбрасывает кассетные боеприпасы, а также как сбивают украинский БПЛА из зенитного комплекса.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что "ноу-хау" противника связаны с его определенным дефицитом. В частности, Коваленко показал снимок, на котором кассета КПФМ-1С (9Н223) от реактивного снаряда 9М27К3 РСЗО "Ураган", установлена на дрон.

"Это кассета КПФМ-1С (9Н223) от 220-миллиметрового реактивного снаряда 9М27К3 РСЗО "Ураган", установленная на FPV-дрон. Разумеется, о какой-либо маневренности дрона с такой нагрузкой речи не идет. И вообще, актуальный вопрос как он вообще взлетает...", - отметил Коваленко.

Видео дня

В то же время, эксперт обращает внимание на то, что в этой кассете содержится комплект противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", а дрону маневренность и скорость не особо нужны. По словам обозревателя, дрон просто разбрасывает "начинку" по определенной площади. Таким образом, БПЛА осуществляет дистанционное минирование крайне опасными противопехотными средствами.

"Отдельно не мешало бы поднять вопрос о том, а куда подевались на третий год войны сами РСЗО 9К57 "Ураган", но, ответ, думаю, вы знаете и сами", - отметил Коваленко.

Также аналитик проанализировал видео, которым хвастают российские оккупанты. На этом "ролике" - перехват украинского разведывательного БПЛА.

"Для этой цели применялся ПЗРК "Верба". Но на себя обращает внимание несколько иной агрегат на позиции, а именно - пулемет ПКМ 7,62-мм, установленный в качестве эрзац зенитки. Можно много говорить о том, что у нас не хватает тех или иных средств, но следует понимать, что и у врага их тоже - дефицит. Бесконечный ресурс России, которым нас пугали до и в 2022-м, вполне конечный", - акцентировал эксперт.

Российские "ноу-хау" на войне против Украины

При штурме города Красногоровка на Донбассе российские оккупанты использовали так называемый "танк-черепаху" - советский Т-72, обшитый листами металла. По данным BILD, россияне создали как минимум две такие машины. Первую уничтожили в ангаре, а вторая еще действует на фронте. Издание указало, что российский военкор-пропагандист Александр Сладков выложил подборку из этих и других российских танков с новой защитой от беспилотников. Пропагандист утверждает, что "нет сегодня надежной штатной защиты танков и вообще брони от дронов-камикадзе". При этом "обшитый" дополнительным металлом танк Сладков называет "царь-мангалом".

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