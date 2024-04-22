По словам авиационного эксперта, армия РФ использует дроны из-за дефицита самолетов.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, почему большое количество беспилотников вражеской армии оказывается в тылу Сил обороны ВСУ. По его словам, после уничтожения самолетов А-50, россияне начали активно использовать БпЛА, чтобы получить для себя больше информации.

"После уничтожения самолетов А-50, Россия начала катастрофически страдать от отсутствия информации на прифронтовой зоне вследствие того, что у них перестали работать радиолокационные системы с ДРЛО. До этого тоже летали БпЛА, но не так активно. Поэтому они сейчас активно начали использовать беспилотные системы, чтобы получить больше информации", - объяснил эксперт для издания "Фокус".

Храпчинский добавил, что российские оккупанты обнародуют и успешные операции, в том числе и, к примеру, удары по Запорожью.

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"Мы можем говорить, что здесь есть чисто психологическое давление, а также необходимость получения информации. БпЛА позволяют получать больше интересной информации", - подчеркнул эксперт.

Также журналисты выяснили, что есть способы помешать разведывательным беспилотникам врага, как на подлете, так и в самом тылу. По словам Храпчинского, БпЛА типа "крыло" не всегда нужна спутниковая система навигация GPS, ведь они стабилизируются в воздухе физическим образом, имеется в виду потоком воздуха, из-за чего средства РЭБ их не сбивают.

Кроме того, он добавил, что в случае коптеров подавление на определенном участке тоже особо не поможет, если пилот управляет аппаратом. Это означает, что средства РЭБ могут отрезать связь между оператором и БпЛА, однако если дрон собирает данные в автоматическом режиме, к примеру, в течение часа, а затем возвращается, чтобы предоставить информацию, то все выглядит совсем иначе, поскольку подавление не может остановить процесс сбора данных.

"Другое дело, когда самолет находится в воздухе и картинка передается онлайн. Мы видим, например, удары по важным и чувствительным объектам на территории Украины. Надо не забывать, что мы видим уже конечный результат. Вполне вероятно, что они могут снимать видео даже не имея связи с аппаратом. Но проблема действительно есть. Надо увеличивать количество средств радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять возможности разведывательных БпЛА, но и физическое уничтожение тоже можно было бы делать", - отметил авиационный эксперт.

Использование Россией беспилотников на фронте: последние новости

Ранее в Forbes рассказали, что Россия и Украина наращивают запасы беспилотников и активнее применяют их на поле боя, поэтому в издании отметили, что война дронов в Украине вышла на новый уровень. Так, российские захватчики модифицируют свои БпЛА, чтобы они были более эффективными в бою.

Как писал УНИАН, в РФ также придумали "чудо-РЭБ" для защиты НПЗ от украинских дронов. Таким образом в "Ростехе" заявили, что уже имеют в своем активе комплекс, который якобы может справиться с такой задачей, однако "просто раньше он не выпускался массово".

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