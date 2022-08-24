В Северской громаде остается около 2 тысяч граждан.

Российские захватчики ежедневно сбрасывают на город Северск в Донецкой области 200 снарядов.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, Северск - одна из самых горячих точек Украины.

"Несмотря на это, здесь продолжают работать правоохранители. Вместе с представителями Бахмутской райгосадминистрации и Северской военной администрации организуют эвакуацию и привозят гуманитарные грузы. Без этой помощи гражданам в зоне боевых действий не выжить", - сказано в сообщении.

Эвакуированных доставляют в Днепр и Ивано-Франковскую область.

"Сейчас в Северской громаде остается около 2 тысяч граждан. Люди уезжают, потому что их дома являются мишенями врага и оставаться в них опасно", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на въезде в город стоят расстрелянные россиянами сгоревшие гражданские авто. В одном из них погибла целая семья с детьми, пытавшаяся сбежать. Оккупанты ударили по машине из танка.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на Днепропетровщине. По предварительным данным, погибло 15 человек.

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