Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

Российские оккупанты снова обстреляли ЧАО "Авдеевский коксохимический завод".

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). 24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами РФ с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под огнем оккупантов снова оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО "Авдеевский коксохимический завод". Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

Полная информация о поврежденной инфраструктуре устанавливается.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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