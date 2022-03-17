Украинские спецслужбы перехватили телефонный разговор оккупанта.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко поделился записью разговора российского оккупанта, который переживает, что ему не выплатят деньги за войну в Украине.

"Я сейчас под Киевом, в Бородянке. Но мне кажется, что нас отправят в часть, чтобы потом выплаты не делать за все отпуска и выходные. Они (командование, - УНИАН) сейчас соберут все данные, кто не будет продлевать контракт - будут тянуть с выплатами. Если они захотят нас кинуть, то кинут как в Крыму", - сказал оккупант отцу в телефонном разговоре.

Напомним, ранее оккупант по телефону рассказал, как российских солдат убивают свои же.

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