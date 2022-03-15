Оккупант по телефону рассказал, как российских солдат убивают свои же.

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор оккупанта, который рассказывал своему другу о войне в Украине.

По его словам, было много российских солдат, которые хотели сбежать от войны, но их расстреляли свои же.

"Хочу обратно (домой в РФ, - УНИАН), все хотят. Булдачиев сбежал и из-за этого его убили. Равшан тоже свалил, из-за этого и его убили. Когда колонна шла, КАМАЗы, топляки (машины с топливом) уехали. С ними свалили и те, кто хотел домой. И их расстреляли", - сказал оккупант.

Напомним, ранее один из оккупантов признался, что хочет сбежать от войны в Украине. В телефонном разговоре он сказал, что ему очень страшно находиться здесь.

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