Противники хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но наша армия этого не допустит, отметил спикер восточной группировки армии Украины.

На Луганском направлении враг терпит поражение, больше обороняется, чем контратакует, инициативу перехватили Вооруженные силы Украины.

Российские захватчики потерпели ряд поражений, поэтому стремятся хотя бы где-то одержать победу, об этом рассказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"В Луганской области он (враг - УНИАН) уже терпит поражения и 12 населенных пунктов под украинским флагом. Во многом инициатива там за нами, враг больше обороняется, чем пробует контратаковать", - сообщил он.

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По его словам, после того, как враг потерпел неудачи в своих стратегических планах - не смог взять Киев, потерпел поражений на Харьковском, Лиманском и Херсонском направлениях, ему остается одерживать какие-то победы на тактическом уровне.

Череватый отметил, что поэтому оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. "Выйдя на них, захватчики могут захватить и Запорожскую область, но Вооруженные силы Украины не допустят оба события", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, за сутки украинские воины отразили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов. Враг нанес один авиационный и четыре ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные силы за сутки недосчитались 330 захватчиков. Общее число ликвидированных россиян составляет 84 210.

Также в Генштабе сообщали, что командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

В Луганской области оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров.

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