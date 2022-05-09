Потери российских оккупантов превышают показатели комплектования, а личный состав отказывается от участия в войне против Украины.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой для отказа личного состава от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины", - отметили в Генштабе.
Как сообщал УНИАН, украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,6 тыс. оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает скрытую мобилизацию, агитируя "казаков" и безработных.