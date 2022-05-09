Значительный объем потерь влияет на морально-психологическое состояние россиян.

Потери российских оккупантов превышают показатели комплектования, а личный состав отказывается от участия в войне против Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой для отказа личного состава от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,6 тыс. оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает скрытую мобилизацию, агитируя "казаков" и безработных.

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