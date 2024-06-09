Даже угроза применения оружия из США заставила бы российское командование принять тяжелые решения, считает эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и американские власти не сделали один из важнейших шагов - не предоставили защитникам нашего государства разрешение бить вглубь территории России американским оружием.

Власти США боятся эскалации, таким мнением руководитель российской команды Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос поделился с ABC News. "Одна из самых решающих вещей, которые может сделать администрация, но которых она действительно, искренне, не сделала, - это однозначно убрать все заповедное пространство и позволить украинцам наносить удары по глубоким и оперативным тылам всеми предоставленными США средствами", - заявил эксперт.

По его мнению, это чрезвычайно важно, поскольку, по его мнению, "мы находимся на пороге того, что может изменить правила игры для украинцев, и что они могут сделать на поле боя".

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Аналитик добавил, что одна только угроза применения американского оружия по территории, которая находится далеко от границы, заставила бы российское командование принять трудные решения по перемещению своих систем противовоздушной обороны, которых ограниченное количество, дальше от линии фронта, чтобы прикрыть тыловые районы.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Недавно стало известно, что власти США разрешили украинцам наносить удары по прифронтовым территориям РФ, откуда россияне бьют по нашим населенным пунктам, в том числе по Харькову.

Президент США Джо Байден заявил, что власти его государства не позволяет украинским защитникам наносить удары на расстояние 322 километра вглубь российской территории и бить по Москве и Кремлю.

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