В приграничье идут интенсивные бои.

Силы обороны сорвали наступление РФ на Сумскую область. Интенсивные бои продолжаются в районах вблизи государственной границы и на территории РФ, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский в Telegram-канале.

"Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины. Впрочем, реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении", – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что сосредоточил свою работу именно на этом направлении, с целью детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.

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Незадолго до Пасхи он встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск. На местах были приняты необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТО (материально-техническое обеспечение, – ред.) и боеприпасов.

"Одновременно обсудили с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов. Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", – подчеркнул Сырский.

Война в Украине: ситуация на Сумщине

На днях военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что тенденции, которые могли бы привести к тому, что россиянам удастся захватить или окружить город Сумы во время своего наступления, отсутствуют. В то же время он добавил, что россияне не прекращают попыток штурмовать приграничную территорию региона.

В свою очередь, Сырский заявлял, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области имеет целью создание буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

16 апреля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко проинформировал, что активность врага в приграничье Сумщины и Харьковщины за последний период возросла. По его словам, Россия хочет перенести зону активных боевых действий на территорию Украины, и на это направлены ее действия.

Так, на сумском участке РФ не прекращает применение малых штурмовых групп, которые пытаются заходить на Сумщину с целью закрепиться и расширить зону активных боевых действий на территории Украины. Фактически скопление действий врага в большинстве наблюдается по направлению населенных пунктов Новенькое, Басовка, а также по направлению населенного пункта Журавка.

Как известно, в прошлом году РФ также пыталась наступать на Сумщину. В сентябре Сырский сообщил, что в Кремле планировали начать наступление на Сумскую область после того, как вторглись с севера на Харьковщину. Тогда планы оккупантов были разрушены операцией ВСУ в Курской области.

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