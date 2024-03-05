По данным СМИ, российский корабль "Сергей Котов" был уничтожен украинскими морскими дронами.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона не подтвердила, но и не опровергла информацию об успешной атаке Украины на российский корабль "Сергей Котов" в Крыму этой ночью.

"Когда взрываются крымские соцсети, когда взрывается что-то в Крыму в рамках законов правил ведения войны, которых Украина придерживается, когда происходит перечень определенных событий, это и называется сезон хлопка. Когда он начинается, а его новая стадия началась с первым марта, с потеплением и весной, мы можем говорить о том, что наш потенциал не потерян. Семена есть, а дальше уже, как засеем обильно, то соберем урожай. Пока просто наслаждаемся процессом", - сказала Гуменюк.

Уничтожение "Сергея Котова": что известно

Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в нескольких местах. Как сообщали Z-паблики, из-за атаки в течение всей ночи был перекрыт Крымский мост.

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Позже появилась информация о том, что целью атаки в частности был и российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Все детали поражения и дальнейшая судьба судна пока уточняются.

Информацию об удачной атаке на корабль подтвердили в ГУР и Офисе президента - Андрей Ермак заявил, что Черноморский флот РФ - это символ оккупации и его не может быть в украинском Крыму.

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