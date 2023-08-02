Также уничтожено немало вражеской техники и 33 российских захватчика.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты подтягивают определенные ресурсы и увеличивают количество обстрелов на юге Украины. Ситуация на том направлении напряженная.

"За сегодняшний световой день враг 57 раз обстрелял Херсон и прибрежные населенные пункты. Это вновь возвращение к тому показателю, который был раньше – 90 обстрелов за сутки. Это свидетельствует о том, что врагу удается, хоть и замедленно, подтягивать определенные ресурсы", – заявила она в эфире телемарафона.

При этом Гуменюк добавила, что Силы обороны продолжают работу по уничтожению вражеских запасов. Так, за сутки было ликвидировано два склада боеприпасов, "минуснули" 33 оккупанта. Также защитники уничтожили 22 единицы вражеской техники, в частности, 4 боевых "Ланцета", которыми враг пытается бить по побережью, 5 крупнокалиберных пушек типа "Гиацинт", "Мста Б" и Д-30.

Видео дня

По словам Гуменюк, также уничтожена лодка, на которой враг отправил очередную ДРГ. Она пошла "по курсу русского военного корабля". Кроме того, украинские защитники превратили в лом 11 единиц авто и бронетанковой техники противника.

"Пытаясь маневрировать вдоль левого берега и выискивать для себя позиции, куда не достигнет наша контрбатерейная работа, враг нервозный, враг вымотан. Морально-психологический дух у них пришел в упадок, но они вынуждены под давлением загородотрядов, которые очень часто используются на левом берегу, держать позиции, которые им обозначены", – подчеркнула Гуменюк.

Представительница пресс-центра Сил обороны юга отметила, что часто эти позиции не обустроены после наводнения, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года. Она добавила, что оккупанты озлоблены украинским наступлением и пытаются отстреливаться в сторону гражданского населения.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 1 августа 2023 года на войне, которую Россия развязала против Украины, было ликвидировано 246 690 российский оккупантов. Как сообщил в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ, 500 россиян были уничтожены за минувшие сутки.

Враг понес большие потери и в технике. Так, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 4216 танков противника, 462 средства ПВО, 8205 бронированных машин, более 600 единиц вражеской авиации и тысячи единиц другой техники.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отметил, что ВСУ уже третий месяц подряд наносят врагу рекордные потери. Так, по его оценке, темпы уничтожения российской артиллерии приближают "момент острого кризиса компенсации".

Вас также могут заинтересовать новости: