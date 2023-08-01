Впрочем, украинские воины пресекают все попытки вражеских штурмов.

Во вторник, 1 августа, российские оккупанты упорно пытаются остановить украинское наступление на Бахмутском направлении.

Впрочем, как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, все попытки остановить наступательные операции украинских защитников были безуспешными.

Вместе с тем, на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть украинские силы от восточного направления наступления.

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"Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы. На всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируем увеличение вражеских обстрелов", - отметила Маляр.

Заместитель министра подчеркнула, что на Бахмутском направлении украинские войска сегодня имеют дело с плотным огонем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки россияне пытались атаковать наших защитников и защитниц на Шахтерском, Марьинском и Купянском направлениях.

Силы обороны Украины осуществляют контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, украинские воины двигались вперед на Бахмутском направлении, и противник в Бахмуте уже оказался в полуокружении.

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