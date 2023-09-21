Враг продолжает сбрасывать с самолетов авиабомбы на морские транспортные пути вокруг Змеиного.

На юге сокращены ряды захватчиков и уничтожено много техники противника. За минувшие сутки ликвидировано 48 оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, уничтожено 12 орудий, станцию радиоэлектронной борьбы Р-934, два комплекта антенных систем к станции радио-электронной борьбы, шесть беспилотных летательных аппаратов разных типов. Кроме того, на металлолом пущена пусковая установка для FPV-дронов, семь единиц автобронетехники и столько же лодок.

Отмечается, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба, враг пытается усиливать давление на мирное население, терроризируя мощными ночными обстрелами и атаками.

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Сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 11 кораблей: 10 - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители и большие десантные корабли заведены в пункты базирования.

"Но враг продолжает держать в напряжении гражданское судоходство, атакуя с тактической авиации управляемыми авиабомбами морские транспортные пути вокруг острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Военные напомнили, что за прошедшие сутки враг в том числе совершил четыре авиационных удара в районы населенных пунктов Ольговка, Тягинка и дважды по Одрадокаменке. По населенным пунктам выпущено 12 управляемых авиабомб мощностью 500 кг тротилового эквивалента. Также российская армия продолжает террор мирного населения Бериславщины с применением дронов, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. За минувшие сутки было зафиксировано 26 таких случаев.

"К счастью, люди не пострадали, поврежден автомобиль Национальной полиции", - рассказали в пресс-службе.

За минувшие сутки враг совершил более 120 артиллерийских обстрелов с использованием более 600 снарядов. В том числе 13 обстрелов населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей. В результате обстрелов вчера 2 гражданских погибли, шестеро - получили ранения, повреждены более двух десятков частных домов, общежитие, учебное заведение, гаражи, газопровод и частные машины.

Ночной удар РФ по Херсону - что известно

Сегодня ночью враг нанес удар по Херсону. В результате этих "подвигов" российской армии погибли три гражданских человека: двое человек – в общежитии и пожилая женщина – в собственной квартире.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, враг среди ночи начал наносить удары по жилым кварталам из различного вооружения. В городе возникло 7 пожаров: горели жилые дома, автомобили и торговый ряд на одном из рынков города. Кроме трех погибших, еще пятеро гражданских ранены.

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