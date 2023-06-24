Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский гарантировал, что мощное оружие НАТО не будет препятствовать российским оккупантам, которые решат отступить и вернуться домой.
Об этом говорится в обращении, которое обнародовал военный. Призыв к россиянам озвучили голосом, который похож на голос диктора Юрия Левитана. Он сообщал о новостях с фронта во время Второй мировой войны, а затем о победе над нацистской Германией.
Эти слова сопровождались видео с российскими селами, в которых разруха, болото, ползающие тараканы в запущенных и задрипанных домах, а также много могил тех, кто погиб на войне в Украине. Также показано уничтоженную российскую технику и мертвых россиян, которые пришли в Украину с оружием.
"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "Вагнера", которые лежат в земле", - написал Сырский.
В обращении к российским оккупантам сказано, что сегодня солдаты и офицеры являются "создателями новой истории и именно от их решения зависит существование России" и их самих. Как отмечается, опытные и хорошо обеспеченные бойцы ЧВК "Вагнер" уже погибли, "наполняя кошельки трусливых генералов и политического руководства России". При этом выжившие "вагнеровцы" очнулись и пошли освобождать Россию от чумы коррупции и беззакония. Теперь очередь российских солдат принимать решение или бесславно умереть на чужбине, или вернуться домой к родным.
"Вооруженные силы Украины гарантируют вам, что мощное оружие НАТО не будет препятствовать вашему отступлению. Пора домой", - говорится в обращении.
В конце звучит песня на русском языке о том, что сердце просится домой - "пора домой".
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня подтвердила, что Восточная группировка ВСУ начала наступление одновременно на нескольких направлениях, в частности, речь идет об Орехово-Васильевке, Бахмуте, Богдановке, Ягодном, Клещиевке, Курдюмовке. На всех направлениях есть продвижение вперед.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что ВСУ возле Красногоровки завладели несколькими позициями, которые российские захватчики удерживали с 2014 года.
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать россиян на фронте. Он отметил, что отличную работу на Луганском направлении демонстрирует 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ в сотрудничестве с аэроразведкой 63-й отдельной механизированной бригады. По его словам, враг теряет технику и людей.