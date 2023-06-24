Голосом похожим на Левитана и кадрами запущенных сел России убеждают оккупантов решить, будут ли они бесславно умирать на чужбине.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский гарантировал, что мощное оружие НАТО не будет препятствовать российским оккупантам, которые решат отступить и вернуться домой.

Об этом говорится в обращении, которое обнародовал военный. Призыв к россиянам озвучили голосом, который похож на голос диктора Юрия Левитана. Он сообщал о новостях с фронта во время Второй мировой войны, а затем о победе над нацистской Германией.

Эти слова сопровождались видео с российскими селами, в которых разруха, болото, ползающие тараканы в запущенных и задрипанных домах, а также много могил тех, кто погиб на войне в Украине. Также показано уничтоженную российскую технику и мертвых россиян, которые пришли в Украину с оружием.

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "Вагнера", которые лежат в земле", - написал Сырский.

В обращении к российским оккупантам сказано, что сегодня солдаты и офицеры являются "создателями новой истории и именно от их решения зависит существование России" и их самих. Как отмечается, опытные и хорошо обеспеченные бойцы ЧВК "Вагнер" уже погибли, "наполняя кошельки трусливых генералов и политического руководства России". При этом выжившие "вагнеровцы" очнулись и пошли освобождать Россию от чумы коррупции и беззакония. Теперь очередь российских солдат принимать решение или бесславно умереть на чужбине, или вернуться домой к родным.

"Вооруженные силы Украины гарантируют вам, что мощное оружие НАТО не будет препятствовать вашему отступлению. Пора домой", - говорится в обращении.

В конце звучит песня на русском языке о том, что сердце просится домой - "пора домой".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня подтвердила, что Восточная группировка ВСУ начала наступление одновременно на нескольких направлениях, в частности, речь идет об Орехово-Васильевке, Бахмуте, Богдановке, Ягодном, Клещиевке, Курдюмовке. На всех направлениях есть продвижение вперед.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что ВСУ возле Красногоровки завладели несколькими позициями, которые российские захватчики удерживали с 2014 года.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать россиян на фронте. Он отметил, что отличную работу на Луганском направлении демонстрирует 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ в сотрудничестве с аэроразведкой 63-й отдельной механизированной бригады. По его словам, враг теряет технику и людей.

Вас также могут заинтересовать новости: