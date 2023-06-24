Вооруженным силам удалось нанести удар и уничтожить БТР противника.

Чеченские подразделения ночью 24 июня неожиданно снялись и начали выходить из Марьинки. Другие подразделения российских оккупантов пока не проявили похожих намерений.

"Сегодня (24 чераня - УНИАН) ночью чеченские подразделения, воюющие против нас в Марьянке, неожиданно снялись и начали выходить из города", - заявил пресс-офицер 79-й ОДШБр Ярослав Чепурный в эфире информационного телемарафона.

По его словам, аэроразведка ВСУ заметила это и защитники Украины нанесли противнику огневое поражение, как следствие - подбили один БТР. Другие формирования оккупантов"не выражают намерений сняться и уйти".

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При этом он отметил, что количество обстрелов украинских позиций со стороны врага почти не изменилось.

Ситуация возле Марьинки - последние новости

10 июня президент Владимир Зеленский сообщил о начале контрнаступления ВСУ. 12 июня в Минобороны сообщили, что за неделю Силы обороны освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом операционных районах.

24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, Торецком направлении - на 200 м, Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв. км.

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