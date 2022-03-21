Всего за вчерашний день в области орки повредили или разрушили 20 объектов.

На Луганщине российские оккупанты за вчерашний день разрушили еще 12 домов, люди оказались под завалами. Два человека ранены. Пять жильцов освобождали из-под завалов.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага, но снова имеем 12 разрушенных россиянами домов, раненых двое, спасенных из-под завалов пятеро", - написал он.

Гайдай отмечает, что оккупанты снова открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. По его словам, во время вчерашних обстрелов погибших не обнаружено, раненых двое – в Попасной и Камышевахе, спасенных из-под завалов – пятеро.

"Но опять имеем около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры", - рассказал Гайдай.

По его мнению, попытки путинской армии захватить крупные населенные пункты Украины бесполезны, поэтому они избрали тактику террора мирного населения.

"Это Россия, от нее другого ждать не стоит", - подчеркнул глава Луганской области.

Полномасштабная война в Украине: справка УНИАН

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал полномасштабную войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Действия Москвы осудил фактически весь мир.

С тех пор русская армия понесла много потерь. По обновленным данным украинского Минобороны, по состоянию на 20 марта потери противника составляют 14,7 тыс. человек.

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