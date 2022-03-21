Украинские бомбардировщики и штурмовики нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.

За минувшие сутки украинские воздушные силы сбили один вражеский самолет, четыре беспилотника оккупантов и две крылатые ракеты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"За двадцать пять суток российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе. 96 самолетов 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов.

В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

"Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных сил стали БПЛА оккупантов, которых на разных направлениях сбито четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты. По наземным целям успешно отработала ударная авиация", - добавили в командовании.

Кроме того, бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.

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