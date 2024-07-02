Россия активизировала свои разведывательные БПЛА на фоне потери А-50 и систем радиолокации.

Использование самолетов Як-52 против российских разведывательных БПЛА - это действенный метод борьбы, однако проблема является более глобальной. Об этом в эфире телемарафона сообщил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, решение о легкомоторных самолетах, которые могли бы уничтожать воздушные цели вроде разведывательных БПЛА или ударных беспилотников типа "Шахед", на самом деле действенное.

"Мы видели, как используется Як-52, так же можно было бы легкомоторные Embraer использовать, чтобы уничтожать воздушные цели. Однако сейчас есть глобальная задача не только для Украины по противодействию разведывательным и ударным БПЛА, поскольку это маловатая цель для классической системы радиолокации и классических систем ПВО. Враг активно их использует, поэтому здесь надо искать более мобильное и действенное решение", - пояснил Храпчинский. Видео дня

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, является создание систем низковысотного радиолокационного поля.

"Это позволит выявлять такие воздушные объекты и уничтожать уже различными типами механизмов - как наземными пушками 30-мм, или за счет авиации легкомоторной, или же можно использовать и уже есть методы применения, когда сбивались дроны-разведчики FPV-дронами", - добавил эксперт.

Он также пояснил, что сейчас в Украине разрабатываются несколько вариантов эффективного противодействия российским разведывательным дронам.

"Следует заметить, что мы так же искали эффективное противодействие, когда россияне начали использовать "Шахеды". И решение было найдено, и оно эффективно до сих пор. Поэтому надо набраться терпения и понимать, что продолжается поиск решения этой угрозы. Но она появилась из-за того, что Россия потеряла существенные возможности по радиолокационному обнаружению точек на территории Украины за счет уничтожения таких самолетов, как А-50, и другой радиолокации как на территории Крыма, так и на территории РФ", - отметил Храпчинский.

Як-52 против российских БПЛА

Ранее, как сообщал УНИАН, в Одессе "Орлан-10" уничтожили из тренировочного Як-52. Аналитики отмечали, что факт их применения свидетельствует о нехватке зенитных систем и ракет, который только сейчас начинает исправляться благодаря разблокированию поддержки США.

Впоследствии Defense Express сообщил, что украинский винтовой Як-52 сбил восемь российских БПЛА "Орлан-10" и Zala российского производства. По мнению экспертов, подобный Як-52 является эффективным оружием против российских дронов.

Накануне Forbes сообщил, что украинцы на Як-52 отстреливают вражеские дроны, применяя против вражеских БПЛА дробовик.

Вас также могут заинтересовать новости: