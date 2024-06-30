Хотя вербовать женщин из тюрем в России начали еще в 2023 году, до сих пор с фронта не было новостей об их уничтожении целыми подразделениями.

Россияне начали использовать осужденных женщин в боях на фронте. Об этом сообщает боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов в своем телеграмм-канале.

По его словам, позиции Сил обороны у Яснобродовки (к западу от Донецка) штурмовало "отделение зеков-женщин". В результате боя группа оккупанток была уничтожена.

"Прошу быть осторожными, если они уже на фронте, то почти 100% могут быть и в тылу... будут косить под зачуханную фронтовую женщину, которая зайдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон", - предупреждает боец "Айдара".

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В России вербуют "зечек" на войну

Как писал УНИАН, еще в конце 2022 года, на фоне громкого взлета "Группы Вагнера", куда завербовали десятки тысяч заключенных из российских тюрем, в России впервые публично заговорили о необходимости отправки на войну еще и заключенных женщин.

Уже в январе 2023 года появились первые свидетельства о том, что россияне отправили на войну первую группу женщин-заключенных. К лету 2023 года это явление приобрело массовый характер.

Как рассказывают источники, часто женщины сами просились на войну. Причин для этого две. Во-первых, они более склонны верить пропаганде. Во-вторых, администрации тюрем умышленно создают для женщин невыносимые условия содержания, чтобы они охотнее шли на войну.

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